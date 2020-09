Un espai per als joves inquiets

Joan Toribio és el president del Fòrum de la Joventut d'Andorra

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El Fòrum de la Joventut d’Andorra és l’organització més coneguda per donar veu a les idees, inquietuds i projectes dels joves. L’entitat agrupa gent d’entre 16 i 29 anys per tal d’engegar accions que promoguin i millorin les seves necessitats a través del diàleg i del treball en grup. “És un punt de trobada de diferents sectors i ideologies. Intentem partir d’un consens en què tothom estigui d’acord i tothom pugui parlar”, explica Joan Toribio, un jove de la capital nascut l’any 1993 que n’és el president. “Vaig arribar al Fòrum una mica per coincidència. La meva primera feina va ser predissenyar la identitat de l’entitat”, recorda.



De mica en mica Toribio va assolir més tasques dins de l’organització, que va anar creixent fins a tenir una comissió internacional i participar en diversos organismes i competicions. El Fòrum compta amb altres comissions com la de sostenibilitat, comunicació, diversitat i cultura. “Donem suport als projectes que un jove ens presenti i l’ajudem a tirar-los endavant”, detalla Toribio, que ha estudiat el doble grau d’enginyeria de disseny industrial i producte a l’escola Elisava de Barcelona. Aquesta formació acadèmica l’ha ajudat en les feines a realitzar dins el Fòrum de la Joventut, en la metodologia, la planificació del treball en equip i l’enfocament dels projectes. “És la mateixa estructura però amb diferents actors”, afegeix.



Però fer funcionar una entitat com aquesta no és tan fàcil com podria semblar. “Ens trobem lluny de complir els objectius estipulats en la llei”, va explicar el president en un acte al febrer. La falta de voluntaris és una de les limitacions més grans de l’organització, un problema que ha originat “moments de decreixement constants”. Va ser aleshores quan es van aliar amb la Fundació Marianao, que s’encarrega d’estratègies per incentivar la participació del col·lectiu en la societat. “Amb els experts analitzem les mancances, les estructures a Andorra per desenvolupar-nos correctament, els estatuts que hem d’emprar, etcètera”, detalla Toribio. Ara, la Covid és un nou repte a superar i, tot i la incertesa per la pandèmia, van participant en projectes i estan aprofitant per fer nous plantejaments.



Toribio finalment recorda que els joves interessats a formar-ne part es poden posar en contacte al correu fnjand@gmail.com o via Instagram i Facebook.