Lea Palmitjavila és voluntària de la Creu Roja

Vocació per la cura dels altres Lea Palmitjavila és una voluntària de la Creu Roja L.P.

Actualitzada 18/04/2020 a les 17:46

Alexandra Muratet Andorra la Vella

La tasca del personal sanitari és imprescindible durant la crisi del coronavirus. Metges, infermers i auxiliars dediquen innombrables hores de feina a curar els pacients malalts i fer que no empitjorin davant una malaltia nova i totalment desconeguda. Un dels sectors que estan ajudant en una part d’aquest treball són els estudiants universitaris, com la Lea Palmitjavila, que cursa el darrer any d’infermeria a la Universitat d’Andorra i ara exerceix com a voluntària de la Creu Roja a l’hotel Fènix, on passa les hores amb els residents d’El Cedre. “És la primera vegada que faig un voluntariat sanitari i he descobert que m’encanta. Va ser un company de la universitat qui em va informar, vaig contactar amb la responsable i l’endemà ja era a l’hotel”, explica la jove de 20 anys. Lea Palmitjavila assegura que haver de fer el primer torn, des de les 5.45 hores, no li importa perquè l’estona que passa amb els padrins i amb els companys de feina és molt bona. “Hi vaig cada dia per fer acompanyament per a tot: menjar, banyar-los, donar els medicaments... La bona relació i el bon ambient que hi ha amb els pacients i els companys m’ha fet adonar-me del vessant tan humà que et dona aquesta feina i és una satisfacció que obtinc pel fet d’intervenir com a voluntària”, argumenta. Tot i així, la jove reclama que sempre fan falta més ajudants, ja que actualment amb els que són “anem bé i suportem els torns”, però afirma que la llista no és gaire llarga i “acabem tots molt cansats”.

El fet de treballar amb interns d’una residència no entrava en els plans de la Lea quan va començar a estudiar infermeria. De fet, ella vol fer l’especialitat per ser llevadora i una vegada acabi el curs té pensat marxar del país per aprendre més sobre el tema, ja que a Andorra “dels parts s’aprenen les coses bàsiques”, tot i que explica que té força clar que acabarà tornant. “Tenia clar que volia fer un voluntariat en acabar la carrera i mai m’havia plantejat treballar en una residència, però m’estic adonant que puc aportar moltes coses i que això et dona molta experiència”, detalla amb satisfacció. Cada vespre ella també rep els aplaudiments de la ciutadania destinats al personal sanitari, els quals agraeix i en sent tot el suport. “Les xarxes socials també són molt agraïdes amb nosaltres aquests dies i és molt gratificant veure que la gent valora la feina que fem”, conclou.