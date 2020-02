Idees per al camí professional

Jean Claudine Cantor és membre del blog Squad del Carnet Jove

Un dels moments més complicats per a molts adolescents és decidir sobre quina professió els agradaria exercir i, per tant, quins estudis han de realitzar a la universitat. Els dubtes i el pas del temps es comencen a convertir en angoixes i per això Jean Claudine Cantor, una jove de 22 anys, va decidir enfocar els continguts del seu blog a ajudar aquests futurs universitaris indecisos. “La meva germana petita estudia batxillerat i no sap què fer. Creo aquests vídeos per inspirar les generacions més joves”, explica.

Jean Claudine està cursant el darrer any de Comunicació audiovisual a la Universitat Internacional