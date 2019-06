Un apassionat del violoncel

Jordi Albelda combina les hores d'estudi de música amb el batxillerat artístic en línia

Si no estàs a dins no entens que estigui sis hores amb el cello i després faci harmonia i piano”, argumenta Jordi Albelda per recalcar l’autoexigència de preparar-se per ser un gran violoncel·lista. L’aspiració immediata del jove de 17 anys és entrar en una universitat per fer el grau superior “després d’acabar el grau mitjà dos anys abans de l’establert. Per això vaig buscar estudis a fora” que el porten cada dues setmanes a Madrid per fer classe amb professors prestigiosos com Maria Casado i Asier Polo. Formació que combina amb el batxillerat artístic online que ha escollit després de