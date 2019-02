L'experiència de l'interrail

El bloguer Karim Nafei exposa l'altra cara dels països que visita per evitar sorpreses als viatgers

La passió per viatjar l’ha fet descobrir noves destinacions i també una manera diferent de comunicar-se i transmetre experiències. Karim Nafei té 24 anys i ara compagina la feina de monitor escolar amb la de bloguer, ja que ha estat escollit per formar part del Blog Squad, un projecte creat pel Carnet Jove amb l’objectiu que cinc joves tinguin l’oportunitat d’explicar vivències personals i continguts interessants als lectors.

La tasca de Nafei és donar tota la informació possible sobre els viatges que ha fet. Ell, un amant de l’InterRail, va descobrir aquesta modalitat de transport per Europa fa uns anys, quan