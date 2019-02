Les dades del futur

L'investigador de la Fundació Actua Tech Guillem Francisco considera essencial l'anàlisi de dades en tots els àmbits

o tenir clar quina carrera o camí escollir una vegada se surt per la porta de l’educació secundària cada vegada és més comú i no és sinònim de fracàs. Guillem Francisco, enginyer andorrà de 23 anys, no tenia gaire clar quina carrera escollir però com que “el temari amb les energies renovables era molt interessant” va decidir apostar pel grau en Enginyeria de l’Energia a Barcelona. Després de passar tres anys d’estudi a la capital catalana li va sorgir l’oportunitat de realitzar un programa d’intercanvi a la Universitat de Mont-real, al Canadà, i no va perdre gens el temps. Va