L'escaldenca Clàudia Valdés està estudiant la doble titulació en advocacia a Esade gràcies a una beca de la Fundació Crèdit Andorrà

Actualitzada 04/02/2019 a les 08:18

Eva Bosch Andorra la Vella

Vull poder ajudar en el desenvolupament del país, sobretot ara que Andorra s’està transformant bastant econòmicament i jurídicament. El país ara mateix està passant per una transformació i a mi m’agradaria tenir els coneixements per ajudar en algun sentit.” L’escaldenca Clàudia Valdés ha acabat els estudis a la recta final dels 23 anys: un doble màster en advocacia i en dret internacional dels negocis a Esade, a Barcelona.



Va veure clar que volia fer dret durant un viatge de feina amb la mare, també advocada: “Parlant amb companys de feina d’ella vaig adonar-me que quadrava bastant amb mi i com volia ser.” Després d’estar estudiant la doble diplomatura durant els dos primers anys a la Universitat Autònoma de Barcelona, va decidir acabar la car­rera a París, a la Universitat Pantheon Assas. “Tenia la possibilitat de fer el màster a París però finalment vaig decidir fer-lo a Barcelona, a Esade. Un dels factors que van fer que el triés va ser la beca de Crèdit Andorrà.” Una beca guanyada amb molt d’esforç i per l’interès que suscitava el perfil del doble diploma en advocacia. “L’experiència de la beca ha representat una oportunitat molt bona per a mi. És un màster bastant car i la beca m’ha permès estudiar el que volia. En ser doble màster em permetia anar molt més ràpid i poder començar a treballar molt abans. La beca, de fet, m’ha permès guanyar temps.”



Va fer les pràctiques del màster al despatx d’advocats Cuatrecasas, al departament de litigació i arbitratge. “Aquestes pràctiques han estat una confirmació del que jo ja sentia, que aquesta és la meva vocació.” La seva intenció és fer el postgrau de dret andorrà a distància quan comenci a treballar i així poder dominar el dret d’Andorra al mateix temps que domina el dret dels països veïns. “Fa uns anys que m’he adonat que el que m’agrada és el dret internacional privat i els mecanismes d’arbitratge internacional i és quelcom que, per exemple, a Andorra encara no s’ha implementat”. Va veure que s’estava intentant crear un tribunal d’arbitratge a Andorra i creu que “el clima del Principat s’està preparant per al que jo tinc ganes d’estudiar i per al que crec que podré aportar en aquest sentit. El meu objectiu és tornar a Andorra amb bastant bagatge i amb el domini del dret dels països veïns, del dret internacional i del dret andor­rà, i poder aportar tot el que pugui, ajudant en el desenvolupament del país”, diu convençuda.