Contribuir a la societat

Tiago Canelas està realitzant al Brasil la tesi doctoral sobre la malària als municipis de l'Amazones, gràcies a l'ajut que va rebre de Govern

Només queden un parell de dies perquè el Tiago Canelas defensi la tesi doctoral Anàlisi espacial epidemiològica de la malària als municipis de l’Amazones brasiler entre 2010 i 2015 a la University of Sao Paulo, al Brasil. “Venir aquí ha estat la millor decisió que he pres a la meva vida. Després de fer un màster a Barcelona volia continuar amb aquest tipus de projectes treballant amb la malària”, comenta Canelas. Amb 28 anys, el geògraf estudia a la millor universitat de l’Amèrica llatina, on diu que “el nivell és alt i hi ha massa competència”. Es tracta d’una universitat