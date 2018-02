Una reportera sense fronteres

Sara Canals, 27 anys. És periodista i va rebre la beca Fullbriht per estudiar un màster en periodisme internacional a Nova York.

És periodista per vocació. “Amb vuit anys muntava un plató de televisió a casa amb una càmera i m’inventava uns titulars”, recorda Sara Canals. Com que ho tenia tan clar, aquesta andorrana nascuda a Escaldes-Engordany fa 27 anys, va decidir estudiar periodisme a Barcelona. “Mai he dubtat el que vull fer i això és una sort”, indica.

Després d’acabar la carrera, Canals va treballar dos anys a la ràdio i televisió pública d’Andorra. Llavors va decidir que era l’hora d’especialitzar-se. “Vaig demanar la beca Fulbriht del Govern d’Andorra i vaig marxar a Nova York a estudiar un màster en periodisme internacional”,