L'Ironman i l'habitatge, als set tuits

El periodista Jordi Salazar analitza l'actualitat en clau d'humor

La preocupació per l’habitatge arriba al 67,3% de la població. Fins que no assoleixi el 99,9%, el Govern té temps de prendre-s’ho amb calma. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) July 7, 2023 Grandvalira amplia pistes a la zona de l’Encampadana. Amb una mica de sort el canvi climàtic donarà prou marge per arribar a inaugurar-les. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) July 7, 2023 Andorra Turisme promociona el país com a destí de pel·lícula Disney. En canvi per als residents la realitat és més aviat de film de Stephen King. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) July 7, 2023 L’executiu recorda que l’aigua de l’aixeta ha de ser