Les inundacions i la 'Lake Party', als set tuits

El periodista analitza l'actualitat en clau d'humor

La CASS dona per liquidats els litigis de l’època Ubach. Només falta que algú liquidi els 8.000 milions de pessetes que es van esfumar. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) June 30, 2023 La Lake Party de Tristaina no havia de tenir cap autorització. Ningú necessita el permís del Govern per agafar un refredat d’estiu. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) June 30, 2023 Cada pres costa 191 euros per dia. Ja triga la Comella a demanar l’ingrés a Autèntics Hotels d’Andorra, com a soci d’honor. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) June 30, 2023 Els conductors andorrans no són benvinguts per la DGT. Qui són ells per impedir-nos