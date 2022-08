L'os d'Ordino i les retencions, als set tuits

La periodista Natàlia Bonjoch analitza l'actualitat en clau d'humor

Els banders constaten la presència d’un os a la zona d’Ensegur. N’hi ha que se n’adonen ara del zoo que tenim muntat. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) August 12, 2022 FEDA planteja possibles talls “puntuals” a la xarxa elèctrica durant l’hivern. Sort que seran educats i no ens faran anar tard. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) August 12, 2022 Allau d’activacions de les tres gigues extres d’Andorra Telecom per veure tranquil·lament la Peppa Pig sense factures de 5.400 euros. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) August 12, 2022 Queixes dels canillencs per les cues de cada matí. Imagineu-vos si per una vegada se’ls hagués fet cas i