Unió de cos, ment i esperit, unió entre l’ésser individual (Jiva) i l’ésser còsmic o universal (Atman).

El ioga es considera el sistema de desenvolupament i evolució personal més antic que es coneix. Es tracta d’un coneixement universal que no proposa cap teoria, sinó una pràctica de vida completa a través de la qual l’individu pot desenvolupar tot el seu potencial, més enllà de les limitacions del seu cos i la seva ment. Des de Duplex Sport Club us presentem tres exercicis per poder realitzar a casa o a qualsevol lloc, és molt important fer aquesta pràctica amb un supervisor professional dins del món del ioga.



1. VAJRASANA (VARIANT): enforteix el múscul pèlvic. Activa el flux de la