Comencem les propostes d’estiu amb exercicis de resistència total amb entrenaments en suspensió que tenen l’origen en pràctiques iniciades als Estats Units.

Us proposem un circuit d’entrenament en suspensió en el qual treballarem pectoral, quàdriceps i abdominals.



Es tracta d’un circuit de cos sencer en el qual farem quatre voltes d’entre 12 i 15 repeticions.



1) ESQUAT AMB TRX: regulem el TRX a posició mitjana. Agafem el TRX sense fer gaire força amb els braços. Fiquem els peus a l’amplada de les espatlles i flexionem les cames sense avançar els genolls mantenint l’esquena ben recta.



2) FLEXIONS AMB TRX: regulem el TRX a posició baixa (al costat del genoll). D’esquenes, passem el TRX per sobre de les espatlles i l’agafem per dins de les nanses.