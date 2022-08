Tonificació al terra amb manuelles

Actualitzada 30/07/2022 a les 11:44

Us presentem un circuit de tonificació al terra, aquest cop amb manuelles. Ens permet treballar la força dels músculs així com l'estabilitat de les articulacions al tractar-se d'un element que hem de direccionar nosaltres mateixos. Fem quatre sèries de dotze repeticions.En posició de planxa, alineant totalment el cos, traccionem amb la manuella en direcció cap als malucs, treballant així a la vegada les dorsals i els abdominals.En posició de quadrupèdia, col·loquem la manuella al plec del genoll i l’apretem contra l’isqui perquè no caigui. Impulsem cap amunt contraient el gluti.: Tombats mirant cap amunt, amb els braços i les cames en semiflexió. Agafem les manuelles i, a la vegada que portem els braços cap endarrere, deixem caure les cames, controlant sempre que les lumbars estiguin ben recolzades a terra.