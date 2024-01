Els imprescindibles de Qian Wang

La presidenta de l'Associació Amics de la Xina i cofundadora de Lovedrinktea, una plataforma que promou un estil de vida saludable a través dels tes. Va conèixer el seu marit a París i viu a Andorra des de l'any 2004.

1. El jocs de taula. Juguem en família a diversos jocs de taula tant occidentals com orientals que ens fan passar una bona estona.











































2. El passeig. És una de les aficions que tenim a casa. Ens agrada passejar i gaudir de la naturalesa.









































































3. La cal·ligrafia. De petita a l'escola en practicàvem molt i és una afició que intento mantenir.









































4. L’agenda. Per a una organització estructurada de les tasques tant personals com professionals.



















































5. Els tes. Els tes formen part de la meva vida quotidiana i mantenen l'equilibri del cos i la ment.







































































6. El diari personal. Escriure en el meu diari forma