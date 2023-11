Els imprescindibles de Jordi Mora

President de Special Olympics. 32 anys. Viu a Andorra la Vella i és un enamorat del país i de la muntanya. Assessor financer d’ofici. “M’agrada assolir nous reptes i estar en continu aprenentatge.”







La família, és una peça indispensable a la vida. Soc molt afortunat de la família que tinc.





































Les amistats, gaudeixo molt al seu costat i he viscut grans experiències amb elles. També m’acompanyen a les bones i quan no són tan bones.



























Gaudeixo del menjar, per això amb la parella tenim un petit Instragam que publiquem allà on anem per ajudar la gent a descobrir nous llocs. @food_andwineandorra.

































L’Akira, estic encantat per l’afecte i estima que dona, i sense dir ni una paraula.







































Els llibres són una font de coneixement, m’ajuden a créixer i aprendre.





































La música m’acompanya tot el dia, soc un gran fan