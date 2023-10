Els imprescindibles de Lluís Álvarez Mora

President de la Fundació IBO. El seu projecte vital és desenvolupar l’illa d’Ibo, al nord de Moçambic. Nascut el 1954. Conseller de MoraBanc durant 20 anys. Gestor de patrimonis arreu del món.









Una petita gran família.













































La nova filantropia. La millor manera d’ajudar.



















































Muntanya. M’encanta perdre’m pels camins de les muntanyes d’Andorra.







































Mar i pesca a Galícia. És un plaer per a mi navegar i pescar per les Ries Baixes.





































Amics. Molt importants per compartir bons moments.













































Lectura. Memorias de Adriano, un llibre de capçalera.















































Fundació IBO. La meva gran il·lusió des del 2002.







































Cuina. Considero la cuina un art que em permet ser creatiu.















































Bicicleta. Un esport que em relaxa molt (sobretot si és elèctrica).











































Quadres i collages de l’Elena. Impressiona la seva combinació de colors i textures.