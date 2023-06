Els imprescindibles d'Andreu Pedra

President de l'Associació de Gent Gran d'Andorra la Vella. 78 anys. Va néixer a Alfarràs, a Lleida, però amb 18 anys va venir a Andorra a passar unes vacances “i ja no vaig marxar mai més” del país.









Anar a collir bolets per les muntanyes andorranes.



































Les sortides amb la gent gran d’Andorra la Vella, és moment de riure i compartir amb la dona i els companys.



































El billar a tres bandes sempre m’ha agradat i l’he practicat.







































Rummikub, que jugo en família











































El telèfon mòbil amb la foto de les meves netes, que no em deixen posar-ne cap altra on no surtin elles











































Un llibre, especialment si són d’aventures.













































La pastisseria, perquè m’agrada preparar postres per als meus.















































Preocupat per la gent gran i defensant els seus interessos com a vicepresident de la Federació de la Gent Gran.





































Escapades a Alfarràs per veure la família