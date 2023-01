 Els imprescindibles de Marta Riva

Actualitzada 15/01/2023 a les 12:06

Els nous projectes professionals són importants per estar activa i enfeinada.Valoro la gent generosa, la que té clars els seus objectius. És imprescindible rodejar-se de bones amistatsEls pinzells i les pintures m’ajuden a crear tot el que no puc expressar amb paraules.M’agrada el cinema, una bona pel·lícula amb crispetes.Una estona de lectura sempre és agradable i fomenta la calma i la imaginació.Una bona sopa de brou em recorda la família i m’evoca diferents records.L’amor a la família, en especial els tres fills i el meu net. Donen sentit a la meva vida.Ser conscient que la tecnologia no m’esclavitzi i el que s’ha fet durant moltíssims anys ja em val.Les plantes em donen la serenitat que em fa falta en una societat tan frenètica. M’agrada mimar-les i tenir cura de la natura.Participo activament en la gossera ajudant els gossos que no tenen una llar.