Els imprescindibles de Jordi Font

Conseller general socialdemòcrata. Escaldenc de 67 anys. Ocupa escó de parlamentari per tercera legislatura. Té un llarg recorregut al sector de la construcció com a empresari i tècnic d’obres.





La família és molt important, valoro tenir-la a prop i compartir el dia a dia amb els meus.































El rugbi ha estat, és i serà el meu esport.































Sense cap mena de dubte, la Política, i concretament la democràcia, és un imprescindible. És necessària per ordenar la convivència social i la meva manera de contribuir a la nostra societat.

























Soc conegut pels arrossos i per això compto amb la paella.

































El ganivet i el metro sempre els duc a sobre. Són imprescindibles per fer la feina i també per tallar-me el tros de formatge i la peça de fruita de l’esmorzar.

























La ràdio, especialment France