Els imprescindibles d'Higini Martínez-Illescas

Actualitzada 30/10/2022 a les 13:42

Benzina, soc un addicte als motors de combustió, m’agrada l’olor del 2T.La neu, cada any espero que nevi, m’agrada la neu, soc andorrà.Esport, tinc necessitat de fer esport i el pàdel m’aporta moltEls amics amb una cervesa, moltes vegades amb aquesta equació arregles el món.La família en la seva amplitud, reunir-nos i compartir taula és un plaer.Informació diària de la premsa, no sé viure d’esquena a l’actualitat.La política andorrana, és necessari el treball de tots per enfortir el nostre país.Calaix de no fer res, existeix un petit temps de no fer res, encara que fa temps que no l’utilitzo.Mòbil, també soc un addicte a les noves tecnologies.Temps lliure per pensar, a vegades viatjar sol amb cotxe és el millor lloc.