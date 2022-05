Els imprescindibles de Gemma Piera

Formada en ceràmica i disseny. Participant a l’Art Camp i monitora de plàstica a El Llamp durant 25 anys. Sempre ha dedicat la vida a l’art, dins i fora de l’estudi, “fins que ja no formi part d’aquest planeta”.





El portàtil és com la meva ànima. És on ho tinc tot.













































El mòbil, és la connexió més ràpida amb la resta del món.



































Tossa de Mar, l’altre paradís que gaudeixo principalment a l’estiu, però els hiverns també són molt inspiradors.

































La lectura abans d’anar a dormir m’ajuda a relaxar-me.



































La copa de vi negre amb els àpats és imprescindible.



























La muntanya és el meu paradís i m’omple d’energia a qualsevol època de l’any.























El cotxe, és el meu ajudant. És com les meves sabates i el meu camió, m’hi cap tot.



























M’apassiona la nombrosa família. No viuen a Andorra, però els gaudeixo tan sovint com puc.

























Les