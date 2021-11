Els imprescindibles de Jonathan González

Actualitzada 14/11/2021 a les 12:05

Soc un gran consumidor de música, en especial el metal, i m'encanta fer-la. Amb el meu grup AniimA, gaudeixo com un nen.Els escape rooms són la meva activitat preferida, millor si són de por. El vaig recorrent amb la parella posant-nos en situacions peculiars.Els jocs de taula m'apassionen, en tinc més de 50.Fa més d'una dècada es va crear Frikis Andorra per apropar la cultura friqui a la gent.Estic enamorat del món del terror. Porto tatuat Cthulhu, un dels monstres més famosos de l'escriptor HP Lovecraft.Conèixer món i llocs nous et fa créixer com a persona. La meva parella m'ha enganxat a viatjar.La família és un pilar molt important, em dona suport i m'empeny a continuar creixent. No puc estar més feliç i orgullós de comptar amb ells.M'agrada alternar els jocs de taula amb videojocs per poder desconnectar i gaudir. Els meus favorits són la saga Metal Gear, Tekken, Assassins Creed i els de por.Vaig a concerts, cinema, teatre, espectacle de màgia o relacionats. És un moment de desconnexió inexplicable.Ser un mateix. Fer el pallasso, riure, passar-ho bé cada dia.