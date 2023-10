Sergi Marín s'enfronta al test de Proust

El jugador de bàsquet respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Intento ser positiu.



I el seu principal defecte?

Em costa fer coses per les quals he perdut l’interès.



Què espera dels amics?

Sinceritat i molt riure.



La seva ocupació preferida?

Córrer o caminar per la muntanya amb el gos.



El seu ideal de felicitat?

Valorar les coses senzilles i maques de l’entorn.



La seva major desgràcia?

Perdre un ésser estimat.



A quin país voldria viure?

A Andorra, vivim al millor país del món.



Quin és el seu color favorit?

El blau.



La flor que més li agrada?

La rosa.



Quin ocell prefereix?

L’àguila, és imponent.



Un heroi/heroïna de ficció?

Superman.



I a la