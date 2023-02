Duna Viñals s'enfronta al Test de Proust

L'atleta respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Sempre m’implico en la feina i intento assolir els objectius.



El seu principal defecte?

Molts cops m’exigeixo massa.



Què espera dels amics?

Que no em decebin i pugui confiar en ells.



La seva ocupació preferida?

Entrenar, estudiar i quedar amb amics.



El seu ideal de felicitat?

No tenir preocupacions i que l’esforç hagi valgut la pena.



La seva major desgràcia?

Perdre un ésser estimat.



A quin país voldria viure?

Als Estats Units.



Quin és el seu color favorit?

El blau.



La flor que més li agrada?

Tulipa.



Quin ocell prefereix?

El paput.



Un heroi/heroïna de ficció?

Wonder Woman.



Herois a la vida real?

Martin