Carlos Mejías s'enfronta al Test de Proust

Actualitzada 03/04/2022 a les 12:05

Soc sociable i divertit.Tossut i impulsiu.Compartir bons moments i lleialtat.El triatló, escoltar música i viatjar.Viatjar, gaudir de cada moment de la vida i realitzar els nostres desitjos.No ser lliure.A Andorra, però qui ho sap?Taronja.La cattleya.El quetzal.Deadpool.La família.Cataleya.El seu compositor preferit?Pole, Hens, Walls, Beret...El soroll al menjar.No m’agrada l’odi.L’element de l’aigua.Sabent que he viscut.Content i positiu.Que les coses siguin d’una manera no vol dir que no es puguin canviar.