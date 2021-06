Manel Méndez, s'enfronta al Test de Proust

El president de la Federació de Wushu i Kungfu respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La felicitat.



Quin és el seu principal defecte?

No saber delegar prou.



Què espera dels amics?

No n’espero res, només estic agraït que hi siguin.



La seva ocupació preferida?

El kungfu i l’acupuntura tradicional.



El seu ideal de felicitat?

Gaudir del que la vida ofereix cada dia.



La seva major desgràcia?

No aprendre del que ens ensenya la vida.



A quin país voldria viure?

A Andorra.



Quin és el seu color favorit?

Verd.



La flor que més li agrada?

La flor de lotus.



Quin ocell prefereix?

Mussol reial.



Un heroi/heroïna de ficció?

Austin Powers.



Quins són els seus herois a la vida real?

Osho.



El seu compositor