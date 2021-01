Izan Fernández s'enfronta al Test de Proust

El jugador de l’FC Andorra respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 08/01/2021 a les 19:00

Albert Canes Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Creure en el que faig i ser positiu.



I el seu principal defecte?

Tinc molt mal perdre i potser dono moltes voltes a coses a les quals no els he de donar tanta importància.



Què espera dels amics?

Els amics de veritat són aquells que hi són en els bons moments, però sobretot en els dolents, això espero d’ells.



La seva ocupació preferida?

Jugar a futbol.



El seu ideal de felicitat?

Fer el que més t’agrada.



La seva major desgràcia?

Perdre la gent que més estimo.



A quin país voldria viure?

No canvio Andorra.



Quin és el seu color favorit?

El blau.



Quin ocell prefereix?

El mussol.



Un heroi/heroïna de ficció?

Batman.



Quins són els seus herois a la vida real?

Els meus pares.



Quin és el seu nom preferit?

Paula m’agrada molt, i Nil.



Quin hàbit aliè no suporta?

Que altres persones no creguin en el teu somni, sent negatives i intentant enfonsar-te.



Figura històrica que odia?

Adolf Hitler.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Controlar el temps.



Com li agradaria morir?

Al llit, sense adonar-me’n.



El seu consell?

Si vols alguna cosa has de lluitar per allò, has de creure i ser optimista, que la vida et donarà una oportunitat segurament.