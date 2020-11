Carlos Barbosa s'enfronta al Test de Proust

El capità del Sideco Encamp respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 13/11/2020 a les 20:35

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Optimista i competitiu.



Quin és el seu principal defecte?

Impulsiu.



Què espera dels amics?

Que hi siguin sempre que se’ls necessita.



La seva ocupació preferida?

La feina a la construcció.



El seu ideal de felicitat?

Estar envoltat de la família i els amics.



La seva major desgràcia?

Perdre un ésser estimat.



A quin país voldria viure?

Portugal, el meu segon país.



Quin és el seu color favorit?

Taronja.



La flor que més li agrada?

La grandalla.



Quin ocell prefereix?

Àguila.



Un heroi/heroïna de ficció?

Batman.



Quin són els seus herois a la vida real?

Els meus pares.



El seu compositor favorit?

Antonio Orozco.



Quin és el seu nom preferit?

Unai i Leire.



Quin hàbit aliè no suporta?

La falsedat.



Figura històrica que odia?

Qualsevol dictador.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

El de volar.



Com li agradaria morir?

A prop de la família i sense patir.



El seu estat d’ànim actual?

Il·lusionat i motivat.



El seu consell?

Viu i gaudeix la vida com si cada dia fos l’últim.