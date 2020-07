Josep Farran s'enfronta al Test de Proust

El jugador d'escacs del GEVA-CEA respon a les preguntes de personalitat

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Constància.



Quin és el seu principal defecte?

Tenir-ne massa.



Què espera dels amics?

Compartir bons i mals moments de la vida.



La seva ocupació preferida?

Escacs i seguir el Barça.



El seu ideal de felicitat?

Estimar i ser estimat.



La seva major desgràcia?

Que els meus fills no tinguin una vida llarga i plena.



A quin país voldria viure?

Busquem un país idíl·lic i la felicitat la tenim al costat.



Quin és el seu color favorit?

El negre, la discreció.



La flor que més li agrada?

La ginesta.



Un heroi/heroïna de ficció?

De petit tots i ara és gent com sanitaris, mestres...



Quins són els seus herois a la vida real?

Esportistes que han transcendit fora de l’esport: Michael Jordan, Gary Kasparov...



El seu compositor favorit?

Amb un nen petit i un altre en camí, agraeixo les de bressol i estimulació de Mozart.



Quin és el seu nom preferit?

El meu. Com deia el meu avi: de Joseps, Joans i ases n’hi ha per totes les cases.



Quin hàbit aliè no suporta?

La gent que no és humil.



Figura històrica que odia?

Tot dictador i país que fa la vista grossa permetent encara moltes atrocitats.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Sanar.



El seu consell?

Sigues el canvi que vols veure en el món.