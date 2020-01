Melchor Rabago s'enfronta al test de Proust

El karateka respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 20/01/2020 a les 07:03

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Soc molt directe i pràctic.



Quin és el seu principal defecte?

Soc massa impulsiu.



Què espera dels amics?

Per a mi és molt important l’amistat, i m’agrada que els meus amics/amigues facin el mateix per mi.



La seva ocupació preferida?

El Karate.



El seu ideal de felicitat?

Gaudir dels amics i de la família.



La seva major desgràcia?

Perdre algú proper a mi.



A quin país voldria viure?

Andorra.



Quin és el seu color favorit?

Vermell.



La flor que més li agrada?

La rosa.



Quin ocell prefereix?

L’àliga.



Un heroi/heroïna de ficció?

Superman.



Quin són els seus herois a la vida real?

Bruce Lee.



El seu compositor favorit?

No tinc preferències.



Quin hàbit aliè no suporta?

El tabac.



Figura històrica que odia?

No en tinc.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Volar.



Com li agradaria morir?

No hi he pensat.



El seu estat d’ànim actual?

Feliç.



El seu consell?

Estigues bé amb el teu entorn (amics i família).