Kilian Folguera s'enfronta al Test de Proust

El ciclista de BBT respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Ganes de perfeccionar-me.



Quin és el seu principal defecte?

Soc molt poc pacient.



Què espera dels amics?

Fidelitat i bon rotllo.



La seva ocupació preferida?

El ciclisme com a lleure.



El seu ideal de felicitat?

Un dinar en família després d’un entrenament dur amb la bici.



La seva major desgràcia?

Prefereixo no pensar-hi.



A quin país voldria viure?

A Livigno, Itàlia.



Quin és el seu color favorit?

El blau.



La flor que més li agrada?

El narcís.



Quin ocell prefereix?

El pingüí.



Un heroi/heroïna de ficció?

Iron Man, tot i que no m’agrada la ficció.



Quins són els seus herois a la vida real?

Jenny Rissveds i Samuel Gaze.



Quin és el seu nom preferit?

Chiara.



Quin hàbit