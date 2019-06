Marc Rodríguez s'enfronta al Test de Proust

L'entrenador del Vall Banc Santa Coloma respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La tranquil·litat.



Quin és el seu principal defecte?

Soc bastant passota.



Què espera dels amics?

No espero mai res de ningú, els amics hi són quan no els esperes.



Quina és la seva ocupació preferida?

Estar amb la família.



El seu ideal de felicitat?

El que tinc a dia d’avui, amb salut per a mi i els meus i una feina que m’agrada.



La seva major desgràcia?

No tenir salut per gaudir de qui em rodeja.



A quin país voldria viure?

A Andorra.



Quin és el seu color favorit?

El blau, el grana l’he eliminat aquest any.



La flor que més li agrada?

La rosa, pel nom que té.



Quin