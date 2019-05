Àlex Somoza s'enfronta al Test de Proust

L'entrenador de l’Enfaf cadet respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Alegre.



Quin és el seu principal defecte?

Capgròs.



Què espera dels seus amics?

L’amistat.



Quina és la seva ocupació preferida?

Futbol, trekking i estar amb la família i amics.



El seu ideal de felicitat?

Veure el meu entorn somrient i a mi, sens dubte.



La seva major desgràcia?

La pèrdua d’algú del meu entorn.



A quin país voldria viure?

A Noruega.



Quin és el seu color favorit?

El blau.



La flor que més li agrada?

La grandalla.



Quin ocell prefereix?

L’àliga.



Un heroi/heroïna de ficció?

Batman.



Quin són els seus herois a la vida real?

Els que realment lluiten pel que volen.



El compositor favorit?

Els germans Muñoz d’Estopa.



Quin hàbit aliè no suporta?

No donar les gràcies, no