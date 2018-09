Carles Gómez s'enfronta al Test de Proust

L'atleta respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 10/09/2018 a les 07:42

Júlia Trullà

Quin és el principal tret del seu caràcter? Treballador i inconformista.



El principal defecte? Soc impulsiu.



Què espera dels seus amics? Fidelitat i que estiguin en els moments més difícils.



La flor que més li agrada? Flor de loto.



El seu ideal de felicitat? Tenir objectius i il·lusions al llarg de la vida.



Quina seria la seva major desgràcia? Perdre els meus éssers estimats.



A quin país voldria viure? Estats Units d’Amèrica.



El seu color favorit? El vermell.



Una figura històrica que odia? Heinrich Himmler.



Els seus herois reals? La meva família.



El seu compositor preferit? Ennio Morricone.



Quin hàbit aliè no suporta? La hipocresia.



Com li agradaria morir? De vell.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir? Poder volar.