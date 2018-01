Roger Lliteras s'enfronta al test de Proust

El jugador de bàsquet respon a les preguntes del test de personalitat

Actualitzada 17/01/2018 a les 11:24

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Soc molt extravertit.



Què espera dels seus amics?

Que estiguin en els bons moments, però sobretot en els mals moments.



Quin és el seu principal defecte?

Soc molt tossut.



El seu ideal de felicitat?

Salut i felicitat per al meu entorn. Així jo soc feliç.



Quina seria la seva major desgràcia?

Que li passes alguna cosa greu a algú important per a mi.



A quin país voldria viure?

M’agradaria viatjar i viure a molts països diferents, però tinc molt clar que m’agradaria establir-me a Andorra.



Quina és la flor que més li agrada?

No soc gaire de flors, però si he d’escollir una em quedo amb el gira-sol (m’agrada molt el bon temps).



Un heroi de ficció.

M’agradaria ser en Flash.



Una heroïna de ficció.

De petit em va fascinar Catwoman.



Els seus herois a la vida real?

Sens dubte el meu avi. Tinc un tatuatge seu i a sota hi posa hero (heroi en anglès).



El seu nom preferit?

Biel i Abril.



Quin hàbit aliè no suporta?

Que la gent no sigui clara i sincera.



Una figura històrica que odia?

Qualsevol dictador i opressor. Malauradament no són només històrics.



Com li agradaria morir?

Després d’haver viscut una bona vida, envoltat dels meus i sense patiment.