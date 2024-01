Els equips de treball han de prendre les decisions que condicionaran l’èxit o fracàs d’un projecte, però estan preparats per prendre aquestes decisions?

Si vols arribar més lluny ves acompanyat. De fet, com diu un proverbi japonès, cap de nosaltres pensa millor que tots junts. És més, està comprovat que el rendiment d’un equip de treball -ben avingut- és cinc vegades superior al rendiment individual.



Semblaria que treballar en equip sempre és millor que el treball individual, però potser no és ben bé així. A les meves formacions i xerrades sobre presa de decisions i treball en equip acostumo a comprovar que no se li dona gens d’importància al procés de presa de decisions en equips de treball i això és un greu error.