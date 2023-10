El dol no entén de gèneres, espècies o fins i tot objectes. Podem sentir dol per la pèrdua de quelcom, d’un animal o d’una persona estimada o que necessitem.

El que ens dol és la pèrdua, saber que mai més tornarem a veure, abraçar o fer un petó a aquella persona estimada. M’agradaria fer èmfasi en estimada. Allò que no s’estima no es troba a faltar. Una persona pot no sentir dol per la pèrdua d’un pare que l’ha maltractat tota la vida, un germà que ha abusat d’ell, una mare egoista i dèspota que li feia xantatge emocional o una parella amb la qual no ha tingut més remei que conviure tot i no haver-hi el més mínim amor. No et sentis malament si no sents dol per