Una relació de parella mor quan es perd la complicitat. La complicitat és la salsa de la vida en general i el millor dels cohesionadors quan estem parlant de parelles

La complicitat és un atribut que només apareix quan hi ha una bona relació. Aquella mirada que ho diu tot és complicitat, aquella capacitat per posar-se d’acord sobre un tema sense ni tan sols xerrar-ho és, de nou, complicitat.



Dir alhora una mateixa expressió, voler anar al mateix lloc de vacances o riure amb els comentaris de la nostra parella és, un cop més, la millor mostra de complicitat que podries imaginar.



La complicitat és la base d’una parella sana, rica i plena. Viure la relació de parella amb complicitat és com compartir la vida amb algú molt especial, amb algú amb