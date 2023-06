La gent que va al psicòleg

Durant la carrera professional he atès moltes persones que han hagut de sol·licitar l’ajuda d’un psicòleg perquè qui hauria de fer-ho no ho ha fet.

Doncs sí. És molt habitual. Comencem pel Carles. El Carles ha hagut de consultar el psicòleg perquè el seu cap, a la feina, no ho està fent.



Semblaria que el seu cap té una addicció a sortir tard de la feina. Potser no té ganes de tornar a casa, potser no té amics o potser és dels que creuen que sortint cada dia tard de la feina sembla que estiguis més compromès amb l’empresa. A més a més, no té gaires habilitats com a líder. És d’aquelles persones que porten mil anys a l’empresa i ha anat pujant sense fer cap