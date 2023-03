El sentit de la feina

Permeteu-me que sigui clar i vagi al gra: un mestre incompetent, desmotivat o irresponsable no pot encarregar-se de la curosa tasca d’educar futures persones.

Ara ja fa uns dies vaig tenir una inspiradora conversa amb una persona que sap molt d’educació. Vàrem fer un cafè molt agradable i, a més a més, em va portar els primers bunyols d’aquesta quaresma.



Comentàvem i estàvem d’acord que sovint perdem el sentit del que fem. Hi ha feines en les quals no passa gaire cosa si has perdut el sentit de la teva feina, però n’hi ha d’altres en les quals no pots oblidar-ho ni un sol segon.



Metges, psicòlegs i molt especialment mestres no podem oblidar quin és el sentit de la nostra feina. Permeteu-me que em centri