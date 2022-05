Hi ha persones que viuen en una altra galàxia, a la galàxia de les intencions, a la galàxia de tot el que volen fer però mai fan.

Tenia la intenció de fer dieta de cara a l’estiu però resulta que en quatre diumenges, sí, com ho estàs llegint, en tan sols quatre diumenges ja és estiu. Doncs em sembla que no hi arribo. Ho dono per perdut. Mira que tenia la ferma i determinada intenció de deixar de menjar croissants de xocolata, posar-me menys sucre al cafè amb llet i deixar de menjar postres cada dia; però mira, quan no és una cosa és l’altra i així els dies van passant.



També tenia la intenció de trucar a aquell amic que fa tant de temps que no truco.