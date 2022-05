La mentida de l'èxit

Vigila amb els models de persones amb èxit en què intentes inspirar-te. Potser ni són models, ni tan sols tenen èxit real...

Tot just he tornat de fer una sessió amb una persona extraordinària que duia una feixuga càrrega. Em deia que ja no tindria èxit a la vida i que ja era massa gran per triomfar. Fins aquí tot comprensible però hi ha una dada important a tenir en compte: la persona en qüestió tenia trenta anys... Trenta anys!



Quina història aquesta de l’èxit. Hi ha qui compra l’èxit del seu fill a l’empresa del seu amic. També hi ha qui fa un generós donatiu a una organització, empresa o fundació, perquè el seu protegit, amic o soci sigui més ben tractat