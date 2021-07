Vacances pandèmiques

JA LES TENIM AQUÍ, ja podem gaudir de les vacances i, a més a més, amb unes mesures molt més relaxades que les que van condicionar l’estiu anterior.

Fa massa temps que intentem dur una vida normal amb unes mesures sanitàries molt restrictives. Durant més d’un any la nostra vida s’ha vist condicionada, limitada i determinada per la pandèmia. El nostre dia a dia ha patit una profunda transformació. Allò que sempre fèiem i que donàvem com a molt normal ha esdevingut radicalment diferent. Anar a treballar ha suposat un canvi ja que en molts casos hem hagut de treballar des de casa, això si no havíem perdut la feina o estàvem patint un ERTO. Hem hagut d’incorporar la mascareta de manera omnipresent, portar sempre gel hidroalcohòlic i