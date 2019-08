Amor d'estiu tot l'any

Què deu tenir l'estiu que tot ho fa més intens, més bonic i més especial? Els amors d’estiu són molt especials i justament per això tinc una proposta molt especial per a tu.

Però com vols que t’estimi?”, va dir ell aixecant la veu desesperadament. “Vull que m’estimis com em vas estimar aquell estiu”, va respondre ella abans d’espetegar a córrer entre llàgrimes. Ell es va quedar quiet, sorprès, amb la mirada perduda, i jo no vaig poder evitar observar aquella romàntica escena mentre esperava que el semàfor es posés en verd.

La veritat és que estimem com podem. Pensa-hi una mica. Com has après a estimar? T’imagines que haguéssim tingut una assignatura al col·legi sobre com estimar? T’imagines com hauria estat la nostra vida si ens haguessin ensenyat a no confondre l’amor amb