Caminar per la muntanya per cuidar la salut

A la presidenta de l'associació de dansa espanyola, Xabeli Giménez, li agrada caminar per la muntanya

A Xabeli Giménez l’apassiona caminar per la muntanya. La presidenta de l’Associació de Dansa Espanyola Alendoy Flamenc explica que ho fa cada cap de setmana de l’any, tant a l’hivern com a l’estiu, i que és una de les aficions per fer amb els amics. “M’agrada molt la natura”, emfatitza, “i sempre trobo un moment per anar-hi tots els dissabtes i diumenges”. Ella ho practica, sobretot, per cuidar la salut.