Calçar-me les embetades amb l'Esbart Santa Anna

La consellera Núria Barranquín de DA al comú d'Escaldes, balla a l'Esbart Santa Anna des de fa 45 anys

La consellera demòcrata d’Escaldes balla a l’Esbart Santa Anna des de fa 45 anys. Hi va començar “quan era una nena” per trobar-se amb amics que ballaven a l’Esbart “i es va convertir en una gran descoberta”, explica Núria Barquín, per a qui la dansa tradicional “és un món apassionant, he crescut amb ella, són moltes les vivències, emocions i, sobretot, l’estima per preservar les tradicions i l’entitat cultural”.