Albert Areny és el president d'Acció Jove

La música és per a Albert Areny “essencial” per a tot, “la benzina del nostre cervell, ens dona equilibri, força o alegria i el millor és el caràcter universal”. El president d’Acció Jove és seguidor de la música electrònica perquè “està feta per a tothom i per a tot ús” i transmet el mateix a persones separades per milers de quilòmetres. Un tipus de música que, recalca, “impulsa, uneix i potencia les capacitats humanes”.