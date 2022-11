L'articulista i agroalcohòlic, Delfí Roca, dedica part del seu temps lliure a activitats manuals

En Delfí Roca escull els caps de setmana, després de “l’activitat intel·lectual entre setmana”, per dedicar part del seu temps lliure a activitats manuals com la construcció de murs de pedra seca. Una activitat que el calma molt. “Tinc un petit hort a casa i vaig interessar-me a aprendre’n per això”, explica. Roca fa un any que practica aquesta afició, després de fer un primer curs a Marganell.